Взяли хабар і обміняли на валюту: на Волині викрили суддю та його поплічника
Антикорупційні органи повідомили голові суду на Волині та його знайомому про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах
У повідомленні антикорупційників не уточнюється ім’я фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про голову Рожищенського районного суду Івана Сіліча.
За даними слідства, підозрювані підбурили місцеву мешканку до надання неправомірної вигоди одному з суддів за ухвалення “потрібного” рішення у цивільній справі про поділ майна подружжя. Однак планів домовлятися із суддею вони не мали, а ухвалене ним рішення було і так на користь особи. Надані нею кошти підозрювані розділили між собою. Аби приховати злочин, одну частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, а іншу – у ще одного знайомого.
На відео – переслідування судді для вручення підозри.
Слідство триває.Tweet