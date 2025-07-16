Взяли хабар і обміняли на валюту: на Волині викрили суддю та його поплічника

Антикорупційні органи повідомили голові суду на Волині та його знайомому про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

У повідомленні антикорупційників не уточнюється ім’я фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про голову Рожищенського районного суду Івана Сіліча.

За даними слідства, підозрювані підбурили місцеву мешканку до надання неправомірної вигоди одному з суддів за ухвалення “потрібного” рішення у цивільній справі про поділ майна подружжя. Однак планів домовлятися із суддею вони не мали, а ухвалене ним рішення було і так на користь особи. Надані нею кошти підозрювані розділили між собою. Аби приховати злочин, одну частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, а іншу – у ще одного знайомого.

На відео – переслідування судді для вручення підозри.

Дії голови суду та посередника кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) КК України.

Слідство триває.