На Сумщині судитимуть чоловіка, який намагався убити сусіда

Роменською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного чоловіка, який намагався позбавити життя сусіда.

Мова йде про подію, що сталась 2 січня 2023 року в с. Коровинці Роменського району.

Між двома сусідами під час застілля, яке вони влаштували в одного з них вдома, виникла суперечка, у розпал якої господар будинку почав висловлюватись на адресу гостя нецензурними словами. Це обурило чоловіка, він спочатку побив сусіда, а потім ударив ножем. 37-річний господар будинку отримав серйозне поранення шиї, однак вижив.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України. На вирок суду він чекає за гратами.

Досудове розслідування завершено слідчими Роменського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура