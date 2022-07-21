Чернівецькі поліцейські затримали жінку за вбивство співмешканця

Учора, 19 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в помешканні виявили мертвим 47-річного чернівчанина. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. За скоєння умисного вбивства затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

На місці злочину працювали співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група Чернівецького райуправління поліції.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 60-річна жителька Чернівців, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час словесної суперечки нанесла ножове поранення в живіт співмешканцю. Внаслідок отриманого тілесного ушкодження чоловік помер на місці події.

Поліцейські вилучили з помешкання низку речових доказів. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Правоохоронці затримали зловмисницю в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області