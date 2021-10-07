За 9 місяців 2021 року поліція направила до суду 17 кримінальних проваджень у злочинах проти журналістів

За ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) – 11. А саме: Одеська область – 3, м. Київ, Волинська і Дніпропетровська області по 2, Львівська та Харківська області по 1. За ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста) – 6. Зокрема, у Полтавській області – 2, у м. Київ, Житомирській, Львівській та Черкаській областях по 1.

Протягом 2021 року Національна поліція зареєструвала 158 кримінальних проваджень, з яких: 113 — ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), 38 — ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста), 7 — ст. 347-1 КК України (умисне знищення або пошкодження майна журналіста).

Станом на 30 вересня поліція розслідує 172 кримінальні провадження (з урахуванням розпочатих справ у минулі роки). Крім того, протягом 2021 року по двом кримінальним правопорушенням особам повідомлено про підозру. Закрито 69 кримінальних правопорушень, досудове розслідування по яких розпочато у 2021 році, та 57 – минулих років. Рішення про закриття погоджено з органами прокуратури.

Департамент комунікації МВС України