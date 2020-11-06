На Кіровоградщині затримали підозрюваного у вбивстві 22-річної мешканки Маловисківського району

1 листопада близько 14-ї години до поліції звернулися батьки дівчини, які повідомили що вона після гостин не повернулася додому. Увечері, того ж дня, працівниками поліції було знайдено тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті.

Із метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, до проведення оперативно-розшукових заходів на території району щодоби залучалося більше двохсот працівників із числа особового складу Маловисківського відділу поліції та сусідніх територіальних підрозділів, служб обласного главку поліції, роти поліції особливого призначення та кінологічного центру ГУНП, а також Національної гвардії України.

Правоохоронцями з використанням зображення, отриманого з камер відеоспостереження, було складено орієнтування, опитувалися місцеві жителі.

У результаті проведених заходів поліцейськими встановлено особу громадина та отримано фактичні дані, які свідчать про його причетність до скоєння особливо тяжкого злочину.

Ним виявився 23-річний раніше не судимий чоловік, житель сусіднього району, який лише нещодавно оселився в місті Мала Виска у будинку, який належить його родичам.

Особу затримано та повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Санкція статті передбачає за ці дії покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Розслідування у кримінальному провадженні проводиться за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області