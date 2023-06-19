У Дніпрі викрито 10 учасників наркоугруповання, до складу якого увійшли правоохоронці

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури у ході багатоетапної спецоперації припинено діяльність злочинного наркоугруповання, до складу якого увійшли четверо правоохоронців.

Їм інкримінують участь у злочинній організації, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин та організація, утримання місць для незаконного вживання метамфетаміну (ч. 1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).

За даними слідства, організував злочинне угруповання начальник сектору Дніпровського управління поліції області. Він залучив до «бізнесу» дев’ятьох осіб. Правоохоронці «кришували» злочинну діяльність, інші учасники відповідали за реалізацію та закупівлю психотропів.

Продаж здійснювали цілодобово на території однієї зі станцій техобслуговування автомобілів міста. Там облаштували спеціальну кімнату, де можна було придбати психотроп та вжити. Коштувала така послуга 750 грн за одну дозу.

Щомісячний обіг із незаконної реалізації складав понад 1,5 млн грн.

Під час обшуків, проведених за місцями їх проживання та автомобілях, правоохоронці вилучили метамфетамін, знаряддя та засоби для фасування, зважування психотропу, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флешнакопичувачі, чорнові записи, грошові кошти та зброю.

Наразі 10 учасникам повідомлено про підозру та скеровано до суду клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проводили прокурори спільно із слідчими теруправління ДБР у м. Полтаві, оперативний супровід – співробітниками СБУ області та співробітниками Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури