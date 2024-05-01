У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки на перехожого: обоє загинули

У Києві 28-річна дівчина вистрибнула з багатоповерхівки та впала на чоловіка, що стояв поряд з під’їздом. Обоє загинули.

Про це Суспільному розповів речник столичної поліції Дмитро Грищенко.

Вдень 30 квітня біля одного із будинків у Деснянському районі виявили тіла чоловіка та жінки. На місце виїжджала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановили, що жінка 1996 року народження скоїла самогубство. Також вона травмувала чоловіка 1985 р.н., який стояв біля під’їзду. Він теж помер від отриманих травм.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство. Наразі встановлюють всі обставини події.