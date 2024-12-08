У Києві біля Золотих Воріт сталася сутичка: ЛГБТшники проводили «освітній» захід

В районі станції метро “Золоті Ворота” на вулиці Івана Франка помітили сьогодні багато поліції. Як з’ясувалося, там сталася сутичка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар поліції Києва.

Вдень журналіст Сергій Грішин опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому було зафіксовано скупчення поліції на вулиці Івана Франка.

Як розповіли РБК-Україна в столичній поліції, там біля приміщення закладу “Office Repair.Together” зібрались представники ЛГБТ-спільноти з метою проведення освітнього заходу про ЛГБТ культуру. Однак пізніше виникла сутичка, тому на місці прибула поліція. Наразі ситуація спокійна, всі сторони інциденту розійшлись.