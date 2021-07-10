На Київщині загинув 2-річний хлопчик, який отримав опіки від багаття

У Київській області помер 2-річний житель села Черевки Броварського району, який напередодні отримав важкі опіки.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

За даними поліції, 2-річний хлопчик в селі Черевки 19 червня під час розпалювання багаття та загоряння паливно-мастильних речовин отримав важкі опіки. У дитини було ушкоджено 80% тіла. Медики намагались врятувати хлопчика, проте він 7 липня помер в опіковому центрі Києва.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. // Діло