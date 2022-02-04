В Україні за минулу добу зафіксовано 43 778 нових випадків COVID-19

75 304 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 4 213 675 осіб;
одужало – 3 660 351 особу;
летальних випадків – 100 983
проведено ПЛР-тестувань – 18 404 417.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень. // Букви