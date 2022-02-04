В Україні за минулу добу зафіксовано 43 778 нових випадків COVID-19

За добу 3 лютого в Україні зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 4 381 дитина та 873 медпрацівники.

Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4 328 осіб;

летальних випадків – 174;

одужало – 9 497 осіб. 75 304 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 213 675 осіб;

одужало – 3 660 351 особу;

летальних випадків – 100 983

проведено ПЛР-тестувань – 18 404 417.