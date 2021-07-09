У ДТП постраждала сім’я рівнян, загинула їхня 8-річна племінниця

До поліції о 20:10 вчора, восьмого липня, надійшло повідомлення про смертельну автопригоду, яка сталася між селами Малий Олексин і Хотин Рівненського району.

Слідчо-оперативна група встановила, що 40-річний рівнянин, водій «Mitsubishi ASX», на заокругленій ділянці дороги допустив з’їзд автомобіля за межі проїзної частини із подальшим перекиданням.

Унаслідок ДТП загинула восьмирічна дівчинка та травмувалися 38-річна матір із 11-річною донькою. Потерпілих доставили до лікарні.

За результатами огляду на алкотестері водій, який у ДТП не постраждав, був тверезий. У нього також відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області