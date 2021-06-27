В ДТП на Львовщине погибли два человека, еще трое – в больнице
Среди пострадавших – 12-летняя девочка.
В воскресенье, 27 июня, во Львовской области в результате ДТП погибли два человека, еще трое – получили травмы и попали в больницу, среди них – ребенок.
Об этом сообщает ГСЧС.
Авария произошла в селе Ходорковцы Львовского района. Водитель автомобиля Ford Fusion не справилась с управлением и перевернулась.
В результате аварии на месте происшествия погибли два пассажира: пожилые мужчина и женщина.
Также, три человека травмировались, их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова во Львовскую городскую детскую клиническую больницу. Среди пострадавших – 12-летняя девочка.
Одна из пострадавших пассажирок была зажата деформированными деталями кузова. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали ее из автомобиля и передали медикам «скорой помощи». // «Сегодня»Tweet