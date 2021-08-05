Помер експрем’єр України Євген Марчук

Помер український політик та державний діяч, колишній прем’єр-міністр України Євген Марчук.

Про це повідомила його дружина Лариса Івшина у Facebook 5 серпня, передає УНН.

«Чорний день. Помер Євген Кирилович. Зупинилося серце», — написала вона.

Довідково

Євген Марчук — український державний діяч, 4-й Прем’єр-міністр України (керував урядом: 6 березня 1995 (до 8 червня 1995 року — виконувач обов’язків прем’єр-міністра) — 27 травня 1996), генерал армії України, кандидат юридичних наук. Був першим головою Служби безпеки України (1991—1994).

З 21 листопада 2018 року уповноважений представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, 19 травня 2019 року увільнений від виконання обов’язків.

Євгену Марчуку було 80 років.