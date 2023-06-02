На Харківщині авто з сім’єю наїхало на вибухівку: загинула жінка, троє дітей поранені

Жінка загинула і троє дітей зазнали важких поранень, коли їхній автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої у Харківській області.

Трагедія сталася 2 червня близько 12:00 поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району.

Про це повыдомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram:

“Жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя”.

Очільник області нагадав, що на Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека. Не можна відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Пересуватися треба виключно по дорогах з твердим покриттям.

У разі виявлення підозрілого предмета торкатися його заборонено. Треба відійти на безпечну відстань та повідомити ДСНС або поліцію. // УП