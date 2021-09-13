В Харькове голый мужчина посреди улицы бросался на людей

Вероятно, он находился в неадекватном состоянии.

В Харькове на Салтовском массиве сегодня утром произошел необычный инцидент, о котором сообщили местные Телеграм-каналы.

Об этом пишет «Труха«.

«Бодрое утро понедельника на Салтовке. Со слов очевидцев, голый мужик сначала нападал на школьника, потом на парня с рюкзаком. Перекрёсток Героев и Тракторостроителей», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, как неадекватный обнаженный мужчина посреди оживленного района бросается на людей. Те в ответ активно сопротивляются и пытаются прогнать неадеквата.

Чем закончился инцидент и удалось ли задержать обнаженного мужчину — не уточняется. // УНИАН