В зоне ЧАЭС задержали «сталкеров» с металлоискателями и пистолетом

В отношении нарушителей составили админпротоколы

В Чернобыльской зоне пограничники Житомирского отряда вместе с полицией задержали двух мужчин и женщину, которые имели с собой металлоискатели и пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма» , – отметили в МВД.

Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т и три магазина, снаряженные патронами к нему.

Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета у киевлянина не было.

В отношении задержанных составили административные протоколы по ст.46-1 КоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Для выяснения всех обстоятельств дела полицейские изъяли травматическое оружие и боеприпасы. // Сегодня