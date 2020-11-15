В зоне ЧАЭС задержали «сталкеров» с металлоискателями и пистолетом
В отношении нарушителей составили админпротоколы
В Чернобыльской зоне пограничники Житомирского отряда вместе с полицией задержали двух мужчин и женщину, которые имели с собой металлоискатели и пистолет.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма» , – отметили в МВД.
Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т и три магазина, снаряженные патронами к нему.
Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета у киевлянина не было.
В отношении задержанных составили административные протоколы по ст.46-1 КоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».
Для выяснения всех обстоятельств дела полицейские изъяли травматическое оружие и боеприпасы. // СегодняTweet