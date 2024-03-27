Коростенська поліція розшукує безвісно зниклих 39-річну жінку та її 5-річну дочку (фото)

Поліцейські встановлюють місце знаходження Розбіцької Лесі Станіславівни, 1985 р. н., жительки Іршанської громади та її доньки, Куницької Ілони Сергіївни, 2019 р. н.

Зі слів рідних, мати з дочкою пішли з дому ще 19 березня, маючи намір поїхати до обласного центру. Донині про їх місцеперебування нічого не відомо.

Прикмети жінки: середньої тілобудови, зріст близько 165 см, темне волосся, очі темного кольору.

Прикмети дитини: худорлявої тілобудови, зріст близько 120 см, русяве волосся та очі темного кольору.

На момент зникнення мати була одягнена в жилетку синьо-жовтого кольору, а дитина — у червону куртку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування зниклих, повідомте за телефоном: 097 088 63 444 або 102 чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Коростенське районне управління поліції