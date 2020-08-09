Увага! У Києві розшукується неповнолітній! (фото)

Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповноліній Лихотинський Владислав Олегович, 2004 р.н., який 04.08.2020 пішов з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей № 1 в м. Києві та по теперішній час не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 170-175 см, худорлявої тіло будови, волосся темне пострижене наголо, очі карі темні.

ОДЯГНЕНИЙ: спортивні штани чорного кольору з білим надписом «Adidas», футболку сірого кольору , темні кросівки. Має особливу прикмету, татуювання на лівій гомілці у вигляді собаки, породи бульдог.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102».

Киев Оперативный