Припинено діяльність міжрегіонального наркоугруповання з багатомільйонними оборудками

Фігуранти займалися збутом наркотиків крупними партіями: затримали їх під час збуту 24 кілограмів наркотиків. Дрібні дилери могли придбати у зловмисників на Альфа-PVP, кокаїн, мефедрон, метадон та амфетамін.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та Волинського управління ДВБ Нацполіції спільно із колегами із Державного бюро розслідувань ліквідували масштабну мережу розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин у різні регіони країни.

Зловмисники «спеціалізувалися» на продажі метамфетаміну, мефедрону, амфетаміну, метадону, PVP cолей та кокаїну. Наркотики закуповували оптовими партіями під замовлення клієнтів.

Правоохоронці провели комплекс заходів та задокументували протиправну діяльність осіб. На збуті оптової партії різних наркотиків – вагою майже 24 кілограми – фігурантів затримали. На «чорному» ринку їх вартість складає приблизно 300 000 доларів США.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ та поліції особливого призначення у фігурантів провели 15 невідкладних обшуків у кількох областях. У результаті вилучили кілька видів наркотиків, «чорнові» записи, гроші, мобільні телефони та сім-картки.

Наразі трьох чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм уже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Триває слідство. Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі.

Заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України