Поліцейські затримали киянина, який обікрав пасажирку метро

54-річний зловмисник витягнув телефон з кишені 30-річної жінки та втік. Правоохоронці протягом декількох годин розшукали та затримали його, а викрадене вилучили. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою.

До співробітників поліції на станції столичного метро «Печерська» звернулася громадянка, яка повідомила, що в неї з кишені викрали мобільний телефон. Правоохоронці опитали заявницю та протягом декількох годин встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 54-річний киянин, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили викрадений ґаджет, який незабаром повернуть власниці.

Слідчі управління поліції в метрополітені за процесуального керівництва прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва