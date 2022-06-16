На Сумщині на 4 роки сяде підприємець, який «нашахраював» пів мільйона бюджетних гривень

За публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури рішенням суду 13 червня 2022 року до 4 років позбавлення волі засуджено підприємця за заволодіння шахрайським шляхом бюджетними коштами в розмірі 507 тис. грн.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що у 2017 році між зазначеним підприємцем та Хустянською сільською радою Буринського району укладено договір на проведення ремонту твердого дорожнього покриття ряду вулиць вказаного населеного пункту. У подальшому на підставі актів виконаних робіт підприємцю перераховано обумовлену суму.

Однак у офіційній документації підприємець зазначив недостовірні відомості про обсяги та якість виконаних робіт, у тому числі про використані під час їх виконання матеріали. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи окремі обсяги робіт по ремонту дорожнього покриття є завищеними, а деякі роботи взагалі не виконувались.

Разом з тим, рішенням суду задоволено позов прокурора та стягнуто із засудженого на користь Хустянської сільської ради Буринського району 507 тис. грн шкоди, заподіяної злочином.

Сумська обласна прокуратура