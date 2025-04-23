За вбивство співмешканця жителька Хмельницького району проведе за ґратами сім з половиною років

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури 48-річну мешканку міста Красилів визнано винною у вбивстві співмешканця (ч. 1 ст. 115 КК України).

Жінці призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років 6 місяців.

Доведено, що в грудні минулого року під час сварки вона нанесла чоловікові декілька ударів ножем у спину та груди. Від завданих ран він помер.

До набрання вироком суду законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури