Сообщено о подозрении патрульному, который стрелял в велосипедиста

В Ровенской области патрульному, который стрелял в велосипедиста, сообщено о подозрении.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры, в рамках уголовного производства по факту превышения служебных полномочий, а именно — умышленного совершения сотрудником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые сопровождались насилием, применением специального средства, при отсутствии признаков пытки, и умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент его причинения (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 121 УК Украины), сообщается о подозрении полицейскому Управления патрульной полиции Ровенской области», — говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что ночью 10 августа этого года, во время дежурства, патрульный, безосновательно и устно предъявил велосипедисту требование остановиться.

«29-летний житель это требование проигнорировал, тогда патрульный полицейский противоправно применил к мужчине спецсредство — устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями», — отмечается в сообщении.

Так, в результате таких незаконных умышленных действий со стороны полицейского потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения.

«Решается вопрос об отстранении патрульного от должности и избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.