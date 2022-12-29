На Київщині чоловік ножем убив батька

Днями до Броварського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що в одній із квартир міста Березань знаходиться особа без ознак життя з ножовим пораненням.

Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що між сином та батьком виник конфлікт, внаслідок якого 28-річний хлопець вдарив ножем у спину 53-річного чоловіка. Потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали правопорушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства [ч. 1 ст. 115 ККУ]. Фігуранту загрожує до 15 років за ґратами. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Відділ комунікації поліції Київської області