Іноземця затримали за пограбування студентки у Дніпровському районі столиці

Під час сварки зловмисник вдарив дівчину по обличчю та відібрав її ґаджет, після чого втік. За скоєне наступні десять років фігурант може провести за ґратами.

До Дніпровського управління поліції із повідомленням про пограбування звернулася 23-річна місцева мешканка. Студентка розповіла, що до неї на вулиці підійшов приятель, з яким вона нещодавно познайомилась в розважальному закладі. Під час розмови між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник кілька разів вдарив дівчину по обличчю, після чого вихопив з її рук мобільний телефон та втік.

У ході проведення розшукових заходів оперативники територіального підрозділу із залученням аналітиків кримінального аналізу встановили місцезнаходження порушника — ним виявився 23-річний громадянин іншої країни, який тривалий час проживає у столиці. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього викрадений телефон марки Iphone.оперативники затримали іноземця за пограбування студентки у дніпровському районі столиці

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із застосуванням насильства, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва