До 12 років за ґратами засуджено ґвалтівника малолітньої дитини

За публічного обвинувачення Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області визнано винним мешканця м. Кам’янське у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Петриківський районний суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

У суді доведено, що у липні 2020 року обвинувачений познайомився з 13-річним хлопцем через соцмережу. Запросивши дитину до свого помешкання, він вчинив дії сексуального характеру стосовно нього. Дізнавшись про це, мати хлопчика звернулася до правоохоронців.

Попри те, що обвинувачений заперечував свою провину, в ході слідства факт зґвалтування підтвердився.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювався слідчим відділом ВП № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури