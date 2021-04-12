На Закарпатье участковый украл со спецплощадки полиции мотоцикл

Правоохранитель воспользовался своим служебным положением, чтобы украсть мотоцикл Yamaha

Участковому офицеру одного из отделов полиции Закарпатской области сообщено о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Об этом сообщили в областной полиции, пишет Depo.Закарпатье.

Правоохранитель воспользовался своим служебным положением, чтобы украсть мотоцикл Yamaha. Транспортное средство изъяли в рамках уголовного производства и хранили на спецплощадке полиции. Её охранял подозреваемый. Однажды он тайно вывез мотоцикл, чтобы в дальнейшем его продать.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения правоохранителю. Продолжается досудебное расследование, которое проводят следователи из Львова.