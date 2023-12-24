Поліція Полтавщини встановлює обставини вибуху гранати у квартирі в Кременчуці

Вибух відбувся ввечері 23 грудня близько 22:50 у квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Молодіжний. Розпочато досудове розслідування.

Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири, 1968 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в помешканні вибухнув боєприпас. На момент вибуху у квартирі ще перебувала місцева мешканка. На щастя, вона не постраждала.

Начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович повідомив: «За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Проведено першочергові слідчі дії. Вилучено уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Кременчуцького

райуправління поліції)