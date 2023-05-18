6 років за ґратами проведуть два наркоділки, які продавали зілля у прифронтових районах

За матеріалами розслідування ДБР Лозівський міськрайонний суд Харківської області засудив двох наркоділків до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фігуранти самостійно вирощували та переробляли культивовані рослини конопель. Розфасовану «продукцію» вони постачали через поштові відправлення до Донецької та Харківської областей.

ДБР затримало ділків у жовтні 2022 року.

Під час обшуків за місцем їхнього проживання вилучено понад 200 кілограмів рослин конопель, приблизна вартість яких на «чорному ринку» складає 12 млн гривень.

Щодо третього учасника групи – організатора – матеріали розглядаються в суді в окремому провадженні.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.