Зеленський змінив низку очільників обласних управлінь СБУ

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях Служби безпеки України.

Про це йдеться в указах Зеленського.

Указом №258/2024 було звільнено Нєвєдрова Дмитра з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. А вже указом №259/2024 Нєвєдрова призначено на аналогічну посаду у Дніпропетровській області.

Указом №260/2024 було звільнено Кононенка Сергія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. А указом №261/2024 Кононенка призначено на аналогічну посаду в Закарпатській області.

Указом №262/2024 було звільнено Рудницького Івана з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Наступним указом №263/2024 Рудницького призначено на аналогічну посаду у Волинській області.

Указом №264/2024 було звільнено Лисененка Миколу з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області. А вже указом №265/2024 його було призначено на аналогічну посаду в Миколаївській області.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. // Главком