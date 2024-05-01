Зеленський змінив низку очільників обласних управлінь СБУ

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях Служби безпеки України.

Про це йдеться в указах Зеленського.

Указом №260/2024 було звільнено Кононенка Сергія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. А указом №261/2024 Кононенка призначено на аналогічну посаду в Закарпатській області.

Указом №264/2024 було звільнено Лисененка Миколу з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області. А вже указом №265/2024  його було призначено на аналогічну посаду в Миколаївській області.

Зеленський змінив керівників обласних управлінь СБУ

Зеленський змінив керівників обласних управлінь СБУ

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. // Главком

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