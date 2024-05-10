Ні товару, ні грошей: шахрай ошукав мешканку Тернополя

Жінка хотіла придбати велосипед, перерахувала на 18 тисяч гривень продавцеві, але в результаті нічого не отримала.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 42-річна жителька обласного центру і повідомила, що потерпіла від шахрайських дій невідомої особи. Жінка знайшла оголошення в інтернеті про продаж велосипеду. Через месенджер списалася з продавцем. Останній повідомив, що відправить їй товар після оплати. Тернополянка перекинула на банківську картку незнайомця 18 тисяч гривень. Після цього продавець видалив усю переписку з нею і заблокував її.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника.

Правоохоронці вкотре застерігають мешканців області бути обережними, здійснюючи покупки через інтернет. У жодному разі не перераховуйте всю суму наперед. Здійснюйте оплату по факту отримання товару, після його огляду та перевірки.

У разі підозри шахрайських дій телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області