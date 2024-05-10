Викрито осіб, які намагалися надати мільйон доларів співробітнику СБУ за сприяння у захопленні підприємства

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру чотирьом особам, які намагалися надати неправомірну вигоду службовій особі Служби безпеки України (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, група осіб розробила злочинний план щодо захоплення цілісного майнового комплексу кількох юридичних осіб. Вони планували залучити до цієї діяльності службову особу СБУ та надати за це неправомірну вигоду у сумі мільйон доларів США.

Підозрювані мали намір звернутися із заявою про нібито вчинення підприємцями злочинів та внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань кримінального провадження.

Далі, за їх задумом, правоохоронці повинні були сприяти у проведенні в рамках цього кримінального провадження необхідних слідчих дій, направлених на визначення всього наявного у підприємствах майна та накладення на нього арешту. Завершальним етапом злочинного плану була реалізація арештованого майна третім особа, в інтересах яких діяли підозрювані.

Фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України при передачі частини неправомірної вигоди посереднику для подальшої передачі службовій особі СБУ.

Проведено обшуки за місцем проживання підозрюваних та причетних до вчинення злочину осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України, за оперативного супроводу працівників ГУ ВБ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора