Оперативники затримали двох крадійок на столичному Печерську

Дві зловмисниці поцупили із сумки іноземця мобільний телефон, однак втекти з викраденим їм завадили правоохоронці. Тепер жінкам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Під час відпрацювання Печерського району столиці працівники оперативно-пошукового відділу викрили двох зловмисниць. На Володимирському узвозі, скориставшись неуважністю іноземця, одна із жінок витягнула із його сумки ґаджет та швидко передала його своїй спільниці.

Оперативники затримали зловмисниць неподалік від місця скоєння злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились уродженки Закарпатської області, 1989 та 2001 років народження. Під час поверхневого огляду у них виявили викрадений мобільний телефон.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою фігуранткам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Відділ комунікації поліції Києва