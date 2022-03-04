На Харківщині під варту взяли голову Південної міської територіальної громади, підозрюваного у держзраді
На Харківщині під варту взяли голову Південної міської територіальної громади Олександра Брюханова. Його підозрюють у держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У прокуратурі розповіли, що Брюханов умисно діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Він також чинив перепони для у озброєнні українських військових.
Брюханову обрали запобіжний захід — тримання під вартою. // LB.ua