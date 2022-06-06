Раніше судимого буковинця знову арештували за вчинення грабежу
У Сторожинці 25-річний місцевий житель відкрито заволодів мобільним телефоном свого товариша та втік з місця події. Правоохоронці викрили порушника. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
У результаті досудового розслідування поліцейські встановили, що 2 червня під час розпивання алкогольних напоїв у квартирі 50-річного буковинця знайомий викрав його мобільний телефон та зник у невідомому напрямку.
Унаслідок проведених оперативно-розшукових заходів співробітники відділення №1 (м. Сторожинець) Чернівецького управління поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Під процесуальним керівництвом Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet