Житель Днепра, который издевался над престарелой матерью, «попался» еще и на наркотиках

В Днепре на 12-м квартале мужчина унижал и угрожал избить свою престарелую мать, после чего она вызвала полицию. В доме у мужчины, совершавшего психологическое насилие над своей матерью, нашли наркотики.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

6 февраля в одной из квартир по улице Подмогильного в Днепре 53-летний мужчина начал угрожать физической расправой своей 79-летней матери. Он всячески оскорблял и унижал ее, угрожая избить. Женщина устала терпеть психологическое насилие и вызвала полицию. Приехавшие на вызов правоохранители составили админпротокол и взяли пояснения у пострадавшей пожилой женщины.

Во время общения с домашним агрессором, полицейские заметили, что в квартире находится вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое и имеющее специфический запах. По словам мужчины, это — «шмаль», которая принадлежит ему. На место вызвали следственно-оперативную группу, а домашнего агрессора доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.