По делу о хищении более ₴14 млн. арестован экс-руководитель «Первомайскуголь»

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 600 тысяч грн бывшего и.о. гендиректора ГП «Первомайскуголь» Артура Мирумяна, которого подозревают в хищении более 14 млн гривен.

«Применить к подозреваемому Мирумяну меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней… Определить Артуру Мирумяну размер залога — 630 тысяч 600 грн», — сказала судья.

Как сообщалось, сторона обвинения просила суд применить к подозреваемому Мирумяну Артуру Григорьевичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с определением залога в сумме 2 001 467 гривен.

Напомним, исполняющего обязанности генерального директор ГП «Первомайскуголь» и директор обособленного подразделения данной шахты — ОП «Шахта «Золотое» разоблачены в хищении более 14 млн гривен, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в Луганской области. // УНН