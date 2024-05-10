На Самбірщині внаслідок наїзду тепловоза загинув велосипедист

Встановлено, що під колеса маневреного тепловоза потрапив 68-річний мешканець одного з сіл району, який переїжджав колії на велосипеді – від отриманих травм він помер на місці події.

Подія сталась 9 травня, о 9.20 на залізничному переїзді у селі Яси на ділянці колії «Самбір-Хирів».

За фактом слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області