Под Киевом Audi влетел в фуру: пострадала семья с двумя детьми (фото)

В Киевской области в селе Потоки, что на Белоцерковщине, произошло ДТП с пострадавшими. Audi влетел в фуру. В результате аварии пострадали водитель и его жена с двумя детьми. Всех госпитализировали.

26 августа в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в селе Потоки, что на Белоцерковщине. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.

По предварительной информации, за рулем автомобиля «Audi» находился 37-летний мужчина, рядом с которым на пассажирском сиденье находилась его жена. В салоне автомобиля позади находились двое малолетних детей супругов.

При неустановленных обстоятельствах водитель автомобиля «Audi» совершил боковое столкновение с грузовым автомобилем.

Известно, что дети вместе с матерью находятся в детской больнице города Киева. У мальчика предварительно диагностировали перелом черепа и свода, у девочки вывих плеча. Отец находится в реанимации Белоцерковской городской больницы в тяжелом состоянии.

Следователи полиции Киевщины выясняют обстоятельства совершенного ДТП и возможные ее причины.