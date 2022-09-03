В Одеській області при зіткненні легковика та вантажівки загинули чоловік та його 15-річна донька

В Одеській області сталася смертельна аварія. При зіткненні легковика та вантажівки загинули чоловік та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – зараз у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає УНН.

Аварія сталася на 51 км траси Одеса-Рені. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля “Daewoo” не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою “Scania”.

Як зазначається, в результаті зіткнення загинули 37-річний кермувальник легковика та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – зараз у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. 32-річний водій вантажівки не постраждав.

На місці події працюють співробітники територіального відділу поліції та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України та призначення низки експертиз.

“До уваги водіїв: рух транспорту у бік Рені ускладнено”, – йдеться в повідомленні.