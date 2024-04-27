Затримано жителя Запоріжжя, який спричинив смертельні тілесні ушкодження жінці

71-літній житель Комунарського району під час конфлікту декілька разів вдарив ножем свою 73-річну знайому. Від отриманих поранень потерпіла померла. Правоохоронці розшукали фігуранта, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

25 квітня близько 09:10 до відділу № 4 (Комунарський) Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він виявив труп своєї тещі у її власній квартирі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Впродовж декількох годин правоохоронці з’ясували коло осіб, з якими напередодні контактувала пенсіонерка, а згодом – і обставини її загибелі.

Попередньо встановлено, що 22 квітня ввечері до жінки завітали гості, а наприкінці застілля залишився лише один її товариш. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік схопився за ніж та спричинив господині декілька поранень, несумісних із життям. Після цього пішов з квартири.

25 квітня оперативники розшукали зловмисника та затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік намагався переконати поліцейських у своїй невинуватості, однак завдяки неспростовним доказам, зібраним правоохоронцями у процесі слідства, зізнався у скоєному.

Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури слідчий вже повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області