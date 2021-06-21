Київські поліцейські виявили 14 іноземців, які незаконно перебували на території України

У ході відпрацювання правоохоронці спільно зі співробітниками міграційної служби встановили громадян інших держав, які не мали документів, що підтверджують законність перебування на території України.

Працівники управління міграційної поліції спільно з представниками Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у м. Києві та співробітниками превентивної діяльності ГУНП у м. Києві, у рамках комплексного відпрацювання, виявили чотирнадцять іноземних громадян, які незаконно знаходились на території України.

Як зазначив начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Денис Дем’янюк, правоохоронці відпрацьовували території хостелів та ринків у різних районах столиці:

«На даний час відносно тринадцяти громадян прийнято рішення про примусове видворення до країн їх походження, а одного громадянина доставлено до пункту тимчасового перебування іноземців у місті Чернігів. На порушників складено протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

Відділ комунікації поліції Києва