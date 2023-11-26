Снігопади в Україні: у 10 областях знеструмлення, ДСНС визволяє авто з заметених доріг

У суботу працівники ДСНС найбільше залучалися для ліквідації наслідків негоди в Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях.

Про це повідомляє ДСНС України:

“За інформацією Укренерго, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях. До відновлення залучено бригади обленерго”.

Станом на 19 годину в Одеській області працівники ДСНС 75 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. Робота проводиться як в місті Одеса, так і по Одеському регіону. Зокрема, 62 рази рятувальники надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 145 авто (з них 6 автобусів та 5 автомобілів ШМД).

Рух трасою М15 (Одеса – Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.

Встановлено 1 пересувний пункт обігріву за межами с. Знамянка Березівського р-ну та 1 пересувний пункт обігріву слідує до пункту пропуску “Тудора” за межами с. Старокозаче Б.-Дністровського р-ну.

У Кіровоградській області рятувальники здійснили 27 виїздів для ліквідації наслідків погіршення погодних умов, з них 19 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб. Також рятувальники залучалися на ліквідацію наслідків ДТП, а також розпилювали та прибирали дерева, що впали на автомобіль, проїжджі частини доріг та тротуари.

На Миколаївщині рятувальники 18 разів залучались до ліквідації наслідків негоди, з них 14 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб; 4 рази розпилювали та прибирали дерева, що впали на проїжджі частини доріг.