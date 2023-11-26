Снігопади в Україні: у 10 областях знеструмлення, ДСНС визволяє авто з заметених доріг
У суботу працівники ДСНС найбільше залучалися для ліквідації наслідків негоди в Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях.
Про це повідомляє ДСНС України:
“За інформацією Укренерго, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях. До відновлення залучено бригади обленерго”.
Станом на 19 годину в Одеській області працівники ДСНС 75 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. Робота проводиться як в місті Одеса, так і по Одеському регіону. Зокрема, 62 рази рятувальники надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 145 авто (з них 6 автобусів та 5 автомобілів ШМД).
Рух трасою М15 (Одеса – Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.
Встановлено 1 пересувний пункт обігріву за межами с. Знамянка Березівського р-ну та 1 пересувний пункт обігріву слідує до пункту пропуску “Тудора” за межами с. Старокозаче Б.-Дністровського р-ну.