Броварський бандит “Віха” відкрито погрожував поліції зброєю, але патрульні побоялись стріляти й затримали його лише наступного дня (відео)

В одному з ресторанів Броварів стався дивний інцидент з нарядом патрульної поліції та кількома агресивно налаштованими особами, одним з яких був, судячи з усього місцевий бандит на прізвище “Віха”. Відео з камери одного з поліцейських фіксує як пʼяний амбал ледь не бʼє одного з патрульних, ведучи при цьому агресивну лайку та плюючи тому в обличчя.

Зазначимо, що патрульний був озброєний автоматом, але був досить врівноважений. Дійшло до того, що амбал вихопив пістолет після того, як напарник, який фільмував процес сварки теж дістав зброю і наказав тримати дистанцію. Далі все йшло по якомусь комедійному сценарію де пʼяний амбал падав, його товариш отримав по пиці від патрульного, й якось воно розсмокталось, поліцейські нікого не затримали чомусь.

Наступного дня, вже 9 травня, у поліції Київської області таки прокоментували інцидент, зазначивши, що чоловік, який в Броварах кидався і погрожував зброєю поліцейським, затриманий і знаходиться за ґратами.

“Фігурант — раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі оголосили затриманому підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 296, ч. 1 та 2 ст. 345 ККУ. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.” – зазначили в Нацполіції.

З опублікованого відео, можна зробити висновок, що агресивний амбал, який розмахував пістолетом – це відомий місцевий бандит Віктор Журавель на прізвисько “Віха”.

Він став медійно популярним, після стрілянини вчиненої його бандою у Броварах у травні 2020 року, коли місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями звернулись до цього кримінального авторитета на прізвисько «Віха», за плечима якого кілька судимостей за скоєння серії жорстоких насильницьких злочинів, з проханням за грошову винагороду вирішити питання про усунення, в будь-який спосіб, конкуренції у здійсненні маршрутних перевезень на напрямку м. Бровари – метро “Лісова”, м. Київ.

Стрілянина відбувалася у житловому кварталі, тому на свідків, випадкових перехожих та інших потенційних жертв стрільцям було начхати. За даними, що просочилися в пресу, стріляли з помпових рушниць. Поліція вилучила близько десятка одиниць подібної зброї. Молоді люди спортивної статури тактично грамотно розосередилися по місцевості, не боялися куль, стріляли стоячи або з коліна. Інші одразу ж збирали гільзи. Все було злагоджено та організовано.

Тоді екс-очільник МВС Аваков, гордо відзначив що банду з ватажком затримано й всі понесуть покарання.

Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

2 червня опублікували навіть відео затримання Журавля.

Але вже 29 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду столиці Оксана Голуб пом’якшила бандиту запобіжний захід, передбачивши можливість його звільнення під заставу в розмірі 630,6 тис. грн. Невдовзі після цього “Віха” вийшов на волю і виглядає так, що та бандитська стрілянина минулася йому задешево. Покарання він не поніс, а поніс, мабуть, мзду, щоб його уникнути.

Дії одного з поліцейських, який був озброєний автоматом, теж виглядають трохи дивно, з огляду на те, що він назвав дебілом свого напарника, який витяг зброю й намагався за допомогою неї вгамувати агресорів.

УК