Підозрюваному у нападі на жінку у потягу продовжили арешт

За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 9 Солом’янський районний суд міста Києва продовжив строк тримання під вартою підозрюваному у нападі та спробі зґвалтування жінки у вагоні потягу сполученням «Маріуполь-Київ».

Нагадаємо, 31 липня 2020 року в одному з вагонів пасажирського потягу, який прямував з Маріуполя до Києва, пасажир побив і намагався зґвалтувати жінку у присутності її малолітнього сина.

Зловмисником виявився раніше судимий за вчинення крадіжки уродженець Запоріжжя, 1975 року народження.

Чоловіку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 153 (Сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на 3 місяці у зв’язку з проведенням ряду експертиз.

Прес-служба Київської міської прокуратури