Стрілянина в Броварах: судитимуть членів банди на чолі з кримінальним «авторитетом» 

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 15 учасників організованої озброєної групи – банди, яка брала участь у з’ясуванні стосунків навколо спроб перерозподілу маршрутів міжміського пасажирського сполучення у Броварах Київської області (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України

Встановлено, що у травні минулого року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями звернулись до відомого кримінального авторитета на прізвисько «Віха» або «Журавель», за плечима якого кілька судимостей за скоєння серії жорстоких насильницьких злочинів, з проханням за грошову винагороду вирішити питання про усунення, в будь-який спосіб, конкуренції у здійсненні маршрутних перевезень на напрямку м. Бровари — метро «Лісова», м. Київ.

«Віха», маючи злочинний досвід та авторитет у кримінальному середовищі, організував озброєну групу – банду, члени якої 29 травня минулого року вчинили стрілянину із нелегальними перевізниками з Вінничини.

Наразі слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури