Мукачівські поліцейські затримали зловмисника, який підстрелив свого сусіда
25 травня о 20:30 до поліції звернулася мукачівка, яка повідомила, що під час сварки сусід вистрілив у її чоловіка. Потерпілого госпіталізували до лікарні.
На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці одразу ж затримали зловмисника. Також було вилучено й пістолет з якого він стріляв.
Відомо, що між чоловіками виник конфлікт через встановлену огорожу. Під час сварки фігурант дістав з наплічної сумки зареєстровану травматичну зброю та вистрілив сусідові у шию. Потерпілий наразі перебуває на стаціонарному лікуванні у медзакладі, лікарі надають йому необхідну допомогу.
Відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 42-річного чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі кваліфікували його дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.Tweet