Мукачівські поліцейські затримали зловмисника, який підстрелив свого сусіда

25 травня о 20:30 до поліції звернулася мукачівка, яка повідомила, що під час сварки сусід вистрілив у її чоловіка. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці одразу ж затримали зловмисника. Також було вилучено й пістолет з якого він стріляв.

Відомо, що між чоловіками виник конфлікт через встановлену огорожу. Під час сварки фігурант дістав з наплічної сумки зареєстровану травматичну зброю та вистрілив сусідові у шию. Потерпілий наразі перебуває на стаціонарному лікуванні у медзакладі, лікарі надають йому необхідну допомогу.

Відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 42-річного чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували його дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області