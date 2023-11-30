ZN.UA: у Києві за підозрою в хабарі по справі Богуслаєва затримали 4 суддів Апеляційного суду

Джерела журналістів повідомили, що неправомірна вигода призначалася за зняття арешту з майна підозрюваних.

У Києві 29 листопада затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних у отриманні хабара за скасування арешту майна в справі колишнього керівника “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва. Про це повідомили джерела ZN.UA у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними журналістів, йдеться про таких суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В’ячеслав Дзюбін. Інші деталі поки невідомі.

Багаторічний керівник корпорації з розробки, виробництва та ремонту двигунів до авіації “Мотор Січ”, В’ячеслав Богуслаєв, був затриманий за підозрою в державній зраді в жовтні 2022. Він і керівник одного з департаментів підприємства, Олег Дзюба, взяті під варту. Обом інкримінують колабораційну діяльність і пособництво державі-агресору.

Богуслаєв також має підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, оскільки після початку повномасштабної війни наказав вивести з ладу гелікоптер, аби ним не скористалася українська армія. Також Богуслаєв підозрюється у сприянні діяльності терористичній організації, бо після початку повномасштабного вторгнення фінансував терористичну організацію “ДНР”.

У жовтні 2023 суд арештував усе майно обвинувачених на суму понад 12 млрд гривень. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

Богуслаєв, за даними ЗМІ, проситься, аби його обміняли в Росію, громадянство якої він має з 2000 року. // LB.ua