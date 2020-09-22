В Днепропетровской области экс-боевика «ДНР» освободили от наказания по программе СБУ (видео)

В Днепропетровской области бывший боевик «ДНР» воспользовался правом на возвращение к мирной жизни, став стал участником программы СБУ «Тебя ждут дома».

Об этом сообщает СБУ в Днепропетровской области в Facebook.

«Житель Донецка присоединился к незаконным вооруженным формированиям с начала российской агрессии», – говорится в сообщении.

При этом в СБУ пишут, что вступить в так называемую «народную милицию» террористической организации «ДНР» его «заставила необходимость содержать семью».

«В конце полугодового прохождения службы он осознал бесперспективность и незаконность действий оккупантов и боевиков и принял решение о выезде с временно неподконтрольной Украины территории», — сообщили в СБУ.

Отмечается, что бывший боевик переехал на территорию Днепропетровской области и тщательно скрывал свое прошлое из-за опасений уголовной ответственности и работал на временных работах. Узнав о программе СБУ, он обратился в службу.

«Тщательная проверка СБУ установила, что во время участия в НЗФ мужчина не совершал тяжких и особо тяжких преступлений», – отмечается в сообщении.

Учитывая эти обстоятельства, суд освободил боевика «ДНР» от уголовной ответственности, согласно ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. // УНИАН