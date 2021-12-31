На Харківщині «Дід Мороз» торгував особливо небезпечним наркотиком

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили більше кілограма наркотичного засобу PVP, вартість якого на «чорному ринку» становить близько 250 тисяч гривень.

Затримали зловмисника під час збуту 5 грамів наркотику. У ході досудового розслідування слідчі Чугуївського РУП встановили, що 29-річний мешканець Чугуївського району тривалий час через мережу Інтернет збував наркотичні речовини під псевдонімом «Дід Мороз».

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, слідчі Чугуївського РУП спільно з працівниками сектору кримінальної поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання правопорушника.

В ході обшуку поліцейські виявили більше кілограма особливо небезпечної синтетичної речовини PVP, кухонні ваги, поліетиленові стрічки та приладдя для фасування наркотичних речовин. Також в ході слідчого експерименту порушник показав місця, де сховав наркотичні засоби, звідки поліцейські вилучили понад 40 «закладок». Наразі заходи по вилученню речових доказів тривають.

Наркотичні засоби направлені на експертне дослідження.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області